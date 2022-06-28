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Суд в Калуше запретил местному жителю гулять ночью

Суд в Калуше запретил местному жителю гулять ночью

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области на год запретил местному жителю среди прочего покидать район без разрешения полиции, а также посещать общественные учреждения из-за систематических нарушений общественного порядка. Об этом информирует пресс-служба суда, передает УНН.

Детали

Суд, выслушавший мнение участников судебного разбирательства, исследовал материалы дела и пришел к выводам о необходимости применения административного надзора сроком на 1 год и ввести ограничения в виде:

  • запрета выхода из дома, где он проживает, с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин. утра;
  • запрета пребывания и посещения торговых точек, в которых продают спиртные напитки на разлив (кафе, бары, диско-бары, рестораны);
  • запрета выезда по личным делам за пределы Калушской, Войниловской, Верхнянской и Новицкой громад без ведома и разрешения Калушской полиции.

В частности, мужчина ранее был приговорен к 1 году лишения свободы. После освобождения из исправительной колонии он вернулся на свое постоянное место жительства в городе Калуш и был взят на учет в полицию, как ранее судимый.

Иск по установлению над ним административного надзора подала местная полиция, поскольку по возвращении из колонии он не исправился и снова допускал правонарушения.

Цитата

«После освобождения из мест лишения свободы, парень на путь исправления не стал, зарекомендовал себя с отрицательной стороны, допускал административные правонарушения, за которые привлекался к административной ответственности, на предупреждение органов внутренних дел не реагирует, продолжает нарушать общественный порядок», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сам житель Калуша не возражал против установления над ним админнадзора и запрета посещать бары, рестораны и ходить на дискотеки.

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