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Суд у Калуші заборонив місцевому жителю гуляти вночі

Суд у Калуші заборонив місцевому жителю гуляти вночі

Київ • УНН

 • 182759 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області на рік заборонив місцевому жителю серед іншого покидати район без дозволу поліції, а також відвідувати громадські заклади через систематичні порушення громадського порядку. Про це інформує пресслужба суду, передає УНН.

Деталі

Суд, вислухав думку учасників судового розгляду, дослідив матеріали справи, та прийшов до висновків про необхідність застосування адміністративного нагляду строком на 1 рік та запровадити обмеження у вигляді:

  • заборони виходу із будинку, де він проживає, з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. ранку;
  • заборони перебування та відвідування торгових точок, в яких продають спиртні напої на розлив (кафе, бари, диско-бари, ресторани);
  • заборони виїзду в особистих справах за межі Калуської, Войнилівської, Верхнянської та Новицької громад без відома та дозволу Калуської поліції.

Зокрема, чоловік раніше був засуджений до 1 року позбавлення волі. Після звільнення з виправної колонії він повернувся на своє постійне місце проживання в місті Калуш та був взятий на облік до поліції, як раніше судима особа.

Позов щодо встановлення над ним адміністративний нагляд подала місцева поліція, оскільки після повернення з колонії він не виправився і знову допускав правопорушення.

Цитата

«Після звільнення з місць позбавлення волі, парубок на шлях виправлення не став, зарекомендував себе з негативного боку, допускав адміністративні правопорушення, за які притягався до адміністративної відповідальності, на попередження органів внутрішніх справ не реагує, продовжує порушувати громадський порядок», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Сам житель Калуша не заперечував проти встановлення над ним адміннагляду та заборони відвідувати бари, ресторани та ходити на дискотеки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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