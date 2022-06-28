Суд у Калуші заборонив місцевому жителю гуляти вночі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області на рік заборонив місцевому жителю серед іншого покидати район без дозволу поліції, а також відвідувати громадські заклади через систематичні порушення громадського порядку. Про це інформує пресслужба суду, передає УНН.
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Суд, вислухав думку учасників судового розгляду, дослідив матеріали справи, та прийшов до висновків про необхідність застосування адміністративного нагляду строком на 1 рік та запровадити обмеження у вигляді:
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- заборони виходу із будинку, де він проживає, з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. ранку;
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- заборони перебування та відвідування торгових точок, в яких продають спиртні напої на розлив (кафе, бари, диско-бари, ресторани);
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- заборони виїзду в особистих справах за межі Калуської, Войнилівської, Верхнянської та Новицької громад без відома та дозволу Калуської поліції.
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Зокрема, чоловік раніше був засуджений до 1 року позбавлення волі. Після звільнення з виправної колонії він повернувся на своє постійне місце проживання в місті Калуш та був взятий на облік до поліції, як раніше судима особа.
Позов щодо встановлення над ним адміністративний нагляд подала місцева поліція, оскільки після повернення з колонії він не виправився і знову допускав правопорушення.
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«Після звільнення з місць позбавлення волі, парубок на шлях виправлення не став, зарекомендував себе з негативного боку, допускав адміністративні правопорушення, за які притягався до адміністративної відповідальності, на попередження органів внутрішніх справ не реагує, продовжує порушувати громадський порядок», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.
Сам житель Калуша не заперечував проти встановлення над ним адміннагляду та заборони відвідувати бари, ресторани та ходити на дискотеки.