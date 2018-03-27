Суд: срок следственного эксперимента по делу экс-беркутовцев истекает 31 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Срок проведения следственного эксперимента в деле по обвинению пятерых экс-бойцов спецподразделения МВД "Беркут" в расстреле 39 активистов Майдана в феврале 2014 года истекает 31 марта. Об этом сегодня на судебном заседании Святошинского районного суда Киева сообщил председательствующий судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.
"Суд напоминает участникам процесса, что 31 марта 2018 года является последним днем для проведения следственного эксперимента по поручению суда, после которого автоматически должны быть открыты все материалы, которые по результатам этого следственного действия были получены и оформлены должным образом. Мы не определяем по этому поводу какие-либо временные промежутки. Главное - сообщить суду, что все произошло - соответствующая процедура открытия в рабочем режиме, с согласованием сторон. Поскольку на сегодня решены все вопросы, то суд в таком случае объявляет перерыв в судебном заседании до 3 апреля 2018 года в 12:30", - сказал судья.
При этом Дячук напомнил участникам процесса, что после окончания следственного эксперимента суд возвращается к обычному режиму проведения судебных заседаний - по вторникам и четвергам.
Стоит отметить, что сегодня на судебном заседании было заслушано показания потерпевшей Виктории Опанасюк, мужа которой убили на Майдане в феврале 2014 года.
Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.