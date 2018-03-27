Суд: срок следственного эксперимента по делу экс-беркутовцев истекает 31 марта

"Суд напоминает участникам процесса, что 31 марта 2018 года является последним днем ​​для проведения следственного эксперимента по поручению суда, после которого автоматически должны быть открыты все материалы, которые по результатам этого следственного действия были получены и оформлены должным образом. Мы не определяем по этому поводу какие-либо временные промежутки. Главное - сообщить суду, что все произошло - соответствующая процедура открытия в рабочем режиме, с согласованием сторон. Поскольку на сегодня решены все вопросы, то суд в таком случае объявляет перерыв в судебном заседании до 3 апреля 2018 года в 12:30", - сказал судья.

При этом Дячук напомнил участникам процесса, что после окончания следственного эксперимента суд возвращается к обычному режиму проведения судебных заседаний - по вторникам и четвергам.

Стоит отметить, что сегодня на судебном заседании было заслушано показания потерпевшей Виктории Опанасюк, мужа которой убили на Майдане в феврале 2014 года.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.