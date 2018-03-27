Суд: термін слідчого експерименту у справі екс-беркутівців спливає 31 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Термін проведення слідчого експерименту у справі за обвинуваченням п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС “Беркут” у розстрілі 39 активістів Майдану у лютому 2014 року спливає 31 березня. Про це сьогодні на судовому засідання Святошинського районного суду Києва повідомив головуючий у справі суддя Сергій Дячук, передає кореспондент УНН.
"Суд нагадує учасникам процесу, що 31 березня 2018 року є останнім днем для проведення слідчого експерименту за дорученням суду, після якого автоматично мають бути відкриті всі матеріали, які за результатами цієї слідчої дії були отримані і оформлені належним чином. Ми не визначаємо з цього приводу якісь часові проміжки. Головне - повідомити суду, що все відбулося — відповідна процедура відкриття в робочому режимі, з погодженням сторін. Оскільки на сьогодні вирішені всі питання, то суд у такому випадку оголошує перерву у судовому засіданні до 3 квітня 2018 року до 12:30", - сказав суддя.
При цьому Дячук нагадав учасникам процесу, що після закінчення слідчого експерименту суд повертається до звичайного режиму проведення судових засідань — по вівторках і четвергах.
Варто зазначити, що сьогодні на судовому засіданні було заслухано покази потерпілої Вікторії Опанасюк, чоловіка якої було вбито на Майдані у лютому 2014 року.
Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.
П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.