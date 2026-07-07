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Суд США отказал Маску в отмене приговора по делу о мошенничестве с акциями Twitter

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Федеральный суд США отклонил ходатайство Илона Маска об отмене вердикта присяжных по делу о мошенничестве с инвесторами Twitter. Суд также отклонил требование отменить статус коллективного иска и согласился начислить проценты.

Суд США отказал Маску в отмене приговора по делу о мошенничестве с акциями Twitter

Федеральный суд США отклонил ходатайство миллиардера Илона Маска об отмене вердикта присяжных, который признал его ответственным за мошенничество в отношении инвесторов Twitter при приобретении компании в 2022 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Окружной судья США Чарльз Брейер также отклонил требование Маска отменить статус коллективного иска инвесторов и согласился начислить проценты до окончательного решения суда. В то же время суд признал Маска невиновным по одному из оспариваемых постов в соцсети.

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Судья подчеркнул, что даже если человек передумал заключать сделку, это не оправдывает введение инвесторов в заблуждение.

Даже если говорящий изменил свое мнение или на мгновение пожалел о сделке, такие сомнения не оправдывают ложь инвестиционной общественности

- отметил Брейер.

Инвесторы утверждают, что Маск намеренно заявлял о большом количестве ботов и фейковых аккаунтов в Twitter, чтобы добиться пересмотра условий сделки или отказаться от нее. По оценкам адвокатов истцов, после мартовского вердикта Маск может быть обязан выплатить около 2,6 млрд долларов компенсации. Позже бизнесмен все же завершил приобретение Twitter за 44 млрд долларов и переименовал платформу в X.

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Степан Гафтко

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