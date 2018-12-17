Суд сегодня продолжит рассмотрение дела об убийстве Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева сегодня продолжит рассмотрение уголовного производства по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
"17 декабря 2018 года на 11 ч. 30 мин. назначено очередное судебное заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению Тарасенко Ярослава Николаевича - обвиняемого по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и Лося Александра Сергеевича - обвиняемого по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст . 115 УК Украины", - рассказали в суде.
Напомним, 13 ноября Шевченковский районный суд Киева на заседании определил порядок исследования доказательств в уголовном производстве по убийству Вороненкова.
23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мае 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.
Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.
В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам. Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.