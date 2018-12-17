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Суд сегодня продолжит рассмотрение дела об убийстве Вороненкова

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева сегодня продолжит рассмотрение уголовного производства по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

Суд сегодня продолжит рассмотрение дела об убийстве Вороненкова

"17 декабря 2018 года на 11 ч. 30 мин. назначено очередное судебное заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению Тарасенко Ярослава Николаевича - обвиняемого по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и Лося Александра Сергеевича - обвиняемого по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст . 115 УК Украины", - рассказали в суде.

Напомним, 13 ноября Шевченковский районный суд Киева на заседании определил порядок исследования доказательств в уголовном производстве по убийству Вороненкова.

23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мае 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.

Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.

В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам. Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.

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