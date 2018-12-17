Суд сьогодні продовжить розгляд справи щодо вбивства Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Ярослава Тарасенка та Олександра Лося у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.
"17 грудня 2018 року на 11 год. 30 хв. призначено чергове судове засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Тарасенка Ярослава Миколайовича – обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та Лося Олександра Сергійовича – обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України", - розповіли у суді.
Нагадаємо, 13 листопада Шевченківський районний суд Києва на сьогоднішньому засіданні визначив порядок дослідження доказів у кримінальному провадженні щодо вбивства Вороненкова.
23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.
Як повідомляв УНН, у середині липня столична прокуратура повторно внесла до суду обвинувальний акт у справі вбивства Вороненкова, виправивши технічні неточності, вказані судом.
У цій справі повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам. Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку — за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю — за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.