Суд смягчил меру пресечения нардепу Тищенко
Киев • УНН
Шевченковский районный суд Днепра изменил меры пресечения нардепу Николаю Тищенко и Богдану Писаренко, с ночного домашнего ареста на личное обязательство. Их обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken". Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.
Прокурором было подано ходатайство о продлении срока ночного домашнего ареста в отношении обвиняемых, однако суд изменил меры пресечения на личное обязательство
Также во время заседания суд продолжил изучать том 3 материалов.
Следующие судебные заседания назначены на 10 ноября и на 3 декабря.
Дополнение
В мае суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко на ночной домашний арест.
Тищенко и Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken".
Дело Тищенко было передано в суд в декабре 2024 года.