Суд пом'якшив запобіжний захід нардепу Тищенку
Київ • УНН
Шевченківський районний суд Дніпра змінив запобіжні заходи нардепу Миколі Тищенку та Богдану Писаренку, з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання. Їх обвинувачують у незаконному позбавленні волі Дмитра Мазохи - ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.
Прокурором було подано клопотання про продовження строку нічного домашнього арешту щодо обвинувачених, однак суд змінив запобіжні заходи на особисте зобов'язання
Також під час засідання суд продовжив вивчати том 3 матеріалів.
Наступні судові засідання призначені на 10 листопада та на 3 грудня .
Доповнення
У травні суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на нічний домашній арешт.
Тищенка та Писаренка обвинувачують у незаконному позбавленні волі Дмитра Мазохи - ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken".
Справу Тищенка було передано до суду у грудні 2024 року.