14:03 • 1084 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
11:29 • 10237 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40 • 26504 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 29433 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 19839 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 19524 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 30602 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 16655 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15580 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16854 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
Суд пом'якшив запобіжний захід нардепу Тищенку

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

Шевченківський райсуд Дніпра змінив запобіжні заходи нардепу Миколі Тищенку та Богдану Писаренку з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання. Їх обвинувачують у незаконному позбавленні волі Дмитра Мазохи, ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken".

Шевченківський районний суд Дніпра змінив запобіжні заходи нардепу Миколі Тищенку та Богдану Писаренку, з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання. Їх обвинувачують у незаконному позбавленні волі Дмитра Мазохи - ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.

Прокурором було подано клопотання про продовження строку нічного домашнього арешту щодо обвинувачених, однак суд змінив запобіжні заходи на особисте зобов'язання 

- повідомили в ОГП.

Також під час засідання суд продовжив вивчати том 3 матеріалів.

Наступні судові засідання призначені на 10 листопада та на 3 грудня .

Доповнення

У травні суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на нічний домашній арешт.

Тищенка та Писаренка обвинувачують у незаконному позбавленні волі Дмитра Мазохи - ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken".

Справу Тищенка було передано до суду у грудні 2024 року.

Анна Мурашко

