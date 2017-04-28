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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд отменил решение Одесского городского совета о переименовании улиц

Киев • УНН

 • 23108 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Приморский районный суд г.Одесса отменил принятое 26 апреля решение Одесского городского совета о переименовании ранее декоммунизованных улиц и переулков, части которых собирались вернуть старые названия. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Суд отменил решение Одесского городского совета о переименовании улиц

Сегодня, 28 апреля, представители ряда общественных организаций Одессы подали исковое заявление, требуя от Одесского городского совета отмену решения, ссылаясь на несоответствие требованиям действующего законодательства и нарушение регламента во время представления и голосования.

Административный иск был удовлетворен в полном объеме. Решение XV сессии Одесского городского совета VII созыва признано противоправным. Отметим, что постановление может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его объявления.

Напомним, 26 апреля Одесский городской совет утвердил список одесских улиц, переименованных в рамках декоммунизации. Прокуратура Одесской области начала уголовное производство в связи с принятием Одесским городским советом решения по изменению названий улиц и переулков.

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