Суд отменил решение Одесского городского совета о переименовании улиц
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Приморский районный суд г.Одесса отменил принятое 26 апреля решение Одесского городского совета о переименовании ранее декоммунизованных улиц и переулков, части которых собирались вернуть старые названия. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Сегодня, 28 апреля, представители ряда общественных организаций Одессы подали исковое заявление, требуя от Одесского городского совета отмену решения, ссылаясь на несоответствие требованиям действующего законодательства и нарушение регламента во время представления и голосования.
Административный иск был удовлетворен в полном объеме. Решение XV сессии Одесского городского совета VII созыва признано противоправным. Отметим, что постановление может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его объявления.
Напомним, 26 апреля Одесский городской совет утвердил список одесских улиц, переименованных в рамках декоммунизации. Прокуратура Одесской области начала уголовное производство в связи с принятием Одесским городским советом решения по изменению названий улиц и переулков.