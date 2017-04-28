Суд скасував рішення Одеської міської ради про перейменування вулиць
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Приморський районний суд м.Одеса скасував прийняте 26 квітня рішення Одеської міської ради про перейменування раніше декомунізованих вулиць та провулків, частині яких збирались повернути старі назви. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Сьогодні, 28 квітня, представники низки громадських організацій Одеси подали позовну заяву, вимагаючи від Одеської міської ради скасування рішення, посилаючись на невідповідність вимогам чинного законодавства та порушення регламенту під час подання та голосування.
Адміністративний позов було задоволено у повному обсязі. Рішення XV сесії Одеської міської ради VІІ скликання визнано протиправним. Зазначимо, що постанова може бути оскаржена протягом 10 днів із моменту її оголошення.
Нагадаємо, 26 квітня Одеська міська рада затвердила список одеських вулиць, перейменованих в рамках декомунізації. Прокуратура Одеської області розпочала кримінальне провадження, у зв’язку з прийняттям Одеською міською радою рішення щодо зміни назв вулиць та провулків.