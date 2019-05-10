Суд отменил переименование улицы имени Гандзюк в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Херсонский окружной административный суд отменил пункты и разделы решения Херсонского городского совета в части переименования улицы в Херсоне на улицу имени Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.
Так, сегодня Херсонский окружной админсуд рассмотрел дело № 540/427/19 по иску физических лиц к Херсонскому городскому совету, Херсонскому городскому главе Владимиру Миколаенко о признании противоправными и отмене некоторых пунктов решения Херсонского городского совета №1840 от 22.02.2019 года "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименовании и переименование улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк".
"Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично, признано противоправным и отменено соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета в части слов "и раздел "Улицы" названием: "ул. Екатерины Гандзюк", а также признано противоправными действия городского головы Николаенко Владимира Васильевича при проведении голосования от 22.02.2019 года, в результате которых принято соответствующее решение", - сообщили в суде.
Суд объявил вступительную и резолютивную части решения.
Отмечается, что слушания по резонансному делу происходило с участием журналистов, общественности и представителей ОБСЕ.
При этом, стороны вправе обжаловать указанное решение в 30-дневный срок со дня составления полного судебного решения.
Напомним, 22 февраля депутаты Херсонского городского совета поддержали переименование улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.
В апреле суд принял решение обратиться в Верховный суд с представлением о рассмотрении дела о переименовании улицы в Херсоне в улицу Екатерины Гандзюк.
Напомним, 31 июля 2018 года активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела. 96 дней Екатерина провела в реанимации, перенесла более 10 сложных операций. 4 ноября 2018 года после нескольких месяцев лечения Гандзюк умерла.