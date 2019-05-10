Суд скасував перейменування вулиці імені Гандзюк у Херсоні

Так, сьогодні Херсонський окружний адмінсуд розглянув справу № 540/427/19 за позовом фізичних осіб до Херсонської міської ради, Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка про визнання протиправними та скасування деяких пунктів рішення Херсонської міської ради №1840 від 22.02.2019 року "Про надання зоні зелених насаджень статусу скверу та його найменування та перейменування вулиці Лютеранської у вулицю Катерини Гандзюк".

"Рішенням Херсонського окружного адміністративного суду позов задоволено частково, визнано протиправним та скасовано відповідні пункти та розділи рішення Херсонської міської ради в частині слів "та розділ "Вулиці" назвою: "вул. Катерини Гандзюк", а також визнано противоправними дії міського голови Миколаєнка Володимира Васильовича при проведенні голосування від 22.02.2019 року, в результаті яких прийнято відповідне рішення", - повідомили в суді.

Суд оголосив вступну і резолютивну частини рішення.

Зазначається, що слухання у резонансній справі відбувалося за участі журналістів, громадськості та представників ОБСЄ.

При цьому, сторони мають право оскаржити вказане рішення у 30-денний строк з дня складання повного судового рішення.

Нагадаємо, 22 лютого депутати Херсонської міської ради підтримали перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.

У квітні суд ухвалив рішення звернутися до Верховного суду з поданням про розгляд справи щодо перейменування вулиці у Херсоні у вулицю Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла. 96 днів Катерина провела в реанімації, перенесла понад 10 складних операцій. 4 листопада 2018 року після кількох місяців лікування Гандзюк померла.