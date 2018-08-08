Суд отменил арест бывшего телеканала Арбузова
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Печерский районный суд Киева отменил арест корпоративных прав ООО "Банковское телевидение" (БТБ) в уголовном производстве в отношении экс-главы Национального банка Сергея Арбузова. Об этом говорится в решении суда, опубликованного в Едином госреестре судебных решений, передает УНН.
В суд обратился с ходатайством представитель Министерства информационной политики и просил отменить арест корпоративных прав телеканала "Банковское телевидение", который был наложен судом еще 23 июня 2016 года. Арест привел к тому, как отметил представитель министерства, что Мининформполитики не может распоряжаться корпоративными правами телеканала, который им подчинен.
Прокурор Генпрокуратуры в уголовном производстве в отношении Арбузова не возражал против снятия ареста.
В связи с этим, суд удовлетворил ходатайство министерства и отменил арест на корпоративные права ООО "Банковское телевидение", учредителем которого является Министерство информационной политики.
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Напомним, 20 мая 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными Национального банка Украины при создании телеканала "Банковское телевидение". Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления).
ГПУ сообщила о подозрении Арбузову "в совершении незаконного финансирования в течение 2012-2013 годов создание ТМСН за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины".