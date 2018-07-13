Суд отменил арест 200 млн грн средств Колобова в Украине

"После закрытия уголовного производства по ходатайству стороны защиты Печерским районным судом. Киева выносились постановления об отмене ареста имущества К. (Юрия Колобова - ред.) и его близких, в том числе соответствующим постановлением от 26.03.2018 отменено арест денежных средств на счетах в ПАО "Фидобанк", наложенный постановлением этого суда от 30.01.2015", - сообщили в прокуратуре.



Отметим, что еще в 2015 году суд по ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал 199,4 млн грн, принадлежащих экс-министру финансов Украины Юрию Колобову.



Сообщалось, что экс-министр финансов Украины с целью сокрытия денежных средств, полученных путем злоупотребления служебным положением, разместил их на счетах ОАО "Фидобанк", открытых на имя своей матери В.Шульц.



Как сообщал УНН, в 2018 году Печерский районный суд столицы снял арест с двух квартир, а также трех машиномест, зарегистрированных на жену Колобова.



Ранее, в феврале 2018 года, Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство против бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова по подозрению в служебной халатности при выделении госсредств в сумме 220 млн грн на обустройство спецлинии "Укртелекома".