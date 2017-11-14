Суд начал рассмотрение апелляции на меру пресечения Авакову-младшему
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины на меру пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александу и другим фигурантам так называемого дела рюкзаков, передает корреспондент УНН.
В зале судебного заседания присутствуют подозреваемые и их адвокаты. Жалобу рассматривает коллегия судей в составе трех человек.
Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра мера пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.
Также личное обязательство двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьем подозреваемому Владимиру Литвину.
В связи с этим в САП заявили, что подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер в виде личных обязательств.