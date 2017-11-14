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Суд розпочав розгляд скарги на запобіжний захід Авакову-молодшому

Суд розпочав розгляд скарги на запобіжний захід Авакову-молодшому

Київ • УНН

 • 8416 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Апеляційний суд розпочав розгляд скарги Генеральної прокуратури України на запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександу та іншим фігурантам так званої справи рюкзаків, передає кореспондент УНН.

У залі судового засідання присутні підозрювані та їхні адвокати. Скаргу розглядає колегія суддів у складі трьох осіб.

Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.

Також особисте зобов’язання двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.

У зв’язку з цим у САП заявили, що подали апеляційні скарги на рішення суду про обрання підозрюваним у “справі рюкзаків” запобіжних заходів у вигляді особистих зобов’язань.

Українські Національні Новини

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