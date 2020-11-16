Суд начал рассмотрение апелляций на меру пресечения Януковичу

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 16246 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 43212 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 104877 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 82844 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 111314 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 89384 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97340 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102564 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101381 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101254 просмотра

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Суд начал рассмотрение апелляций на меру пресечения Януковичу

Суд начал рассмотрение апелляций на меру пресечения Януковичу

Киев  •  УНН

 • 10806 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана, передает корреспондент УНН.

Так, суд начал рассмотрение по существу апеляцйних жалоб стороны защиты Януковича на его заочный арест.

Как сообщалось ранее в УНН, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Напомним, суд заочно арестовал Януковича в деле по узурпации власти.

Украинские Национальные Новости

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