Суд начал рассмотрение апелляций на меру пресечения Януковичу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана, передает корреспондент УНН.
Так, суд начал рассмотрение по существу апеляцйних жалоб стороны защиты Януковича на его заочный арест.
Как сообщалось ранее в УНН, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Напомним, суд заочно арестовал Януковича в деле по узурпации власти.