Суд начал рассмотрение апелляций на меру пресечения Януковичу

Так, суд начал рассмотрение по существу апеляцйних жалоб стороны защиты Януковича на его заочный арест.

Как сообщалось ранее в УНН, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Напомним, суд заочно арестовал Януковича в деле по узурпации власти.