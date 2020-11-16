Суд розпочав розгляд апеляцій на запобіжний захід Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційних скарг сторони захисту на заочний арешт експрезидента України Віктора Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану, передає кореспондент УНН.
Так, суд розпочав розгляд по суті апеляцйних скарг сторони захисту Януковича на його заочний арешт.
Як повідомлялося раніше в УНН, Печерський районний суду Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Нагадаємо, суд заочно арештував Януковича у справі щодо узурпації влади.