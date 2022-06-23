Суд рассмотрит первое дело об изнасиловании украинской женщины во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В четверг, 23 июня, украинский суд проведет предварительное слушание по первому делу об изнасиловании женщины во время войны. Об этом сообщает издание The Guardian, информирует УНН.
Детали
Это дело – первое из десятков подобных уголовных производств, возбудившихся после полномасштабного вторжения россии. Обвиняемый – 32-летний российский солдат Михаил Романов. Оккупант не находится под стражей в Украине, его будут судить заочно.
Согласно материалам суда, Романов в составе 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии рф участвовал в боевых действиях в Киевской области. В марте во время оккупации одного из сел Броварского района он вместе с другим военным ворвался в дом мирных жителей. Оккупант застрелил хозяина дома, а затем несколько раз изнасиловал его жену. Обвиняемый угрожал оружием женщине и ее ребенку, которая в тот момент была в доме.
Журналисты Reuters направили в министерство обороны рф письменный запрос о комментариях. Ведомство отвергло обвинения в военных преступлениях.
Напомним
В Украине в суд направили первое дело относительно изнасилования во время полномасштабного вторжения РФ – российского военного будут судить за убийство гражданского мужчины и сексуальное насилие над женщиной. Об этом в Facebook сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы русского военного Вадима Шишимарина, по делу об убийстве мирного жителя Сумщины. Срок отбывания наказания Шишимарину учесть с 1.03.2022. Мера пресечения Шишимарину оставить без изменений – содержания под стражей.