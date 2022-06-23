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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28761 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 73758 перегляди

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Суд розгляне першу справу про зґвалтування української жінки під час війни

Суд розгляне першу справу про зґвалтування української жінки під час війни

Київ • УНН

 • 116142 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. У четвер, 23 червня, український суд проведе попереднє слухання у першій справі про зґвалтування жінки під час війни. Про це повідомляє видання The Guardian, інформує УНН.

Деталі

Ця справа - перша з десятків подібних кримінальних проваджень, які порушили після повномасштабного вторгнення росії. Обвинувачений - 32-річний російський солдат Михайло Романов. Окупант не перебуває під вартою в Україні, його судитимуть заочно.

Згідно з матеріалами суду, Романов у складі 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії рф брав участь у бойових діях в Київській області. У березні під час окупації одного з сіл Броварського району, він разом з іншим військовим увірвався в будинок мирних жителів. Окупант застрелив господаря будинку, а потім кілька разів зґвалтував його дружину. Обвинувачений погрожував зброєю жінці та її дитині, яка в той момент була в будинку.

Журналісти Reuters направили до міністерства оборони рф письмовий запит про коментарі. Відомство відкинуло звинувачення у воєнних злочинах. 

Нагадаємо 

В Україні до суду скерували першу справу щодо зґвалтування під час повномасштабного вторгнення рф – російського військового судитимуть за вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над жінкою. Про це у Facebook повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна, у справі щодо вбивства мирного жителя Сумщини. Строк відбування покарання Шишимаріну врахувати з 1.03.2022. Запобіжний захід Шишимаріну залишити без змін – тримання під вартою.

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