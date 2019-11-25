Суд рассмотрит апелляцию на продление ареста Грымчаку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сегодня рассмотрит апелляционную жалобу защиты экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака на решение суда первой инстанции о продлении содержания под стражей. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.
"Сегодня в 14:30 состоится рассмотрение апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда Киева от 8 октября, который продлил Грымчаку содержание под стражей", - сказала Матяш.
Напомним, 8 октября 2019 года Печерский районный суд Киева оставил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражей до 14 ноября.
Как сообщалось, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибок.
Также дело Грымчака переквалифицировали на злоупотребление влиянием.