Суд розгляне апеляцію на продовження арешту Гримчаку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду сьогодні розгляне апеляційну скаргу захисту ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака на рішення суду першої інстанції про продовження тримання під вартою. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш.
"Сьогодні о 14:30 відбудеться розгляд апеляційної скарги на рішення Печерського районного суду Києва від 8 жовтня, який продовжив Гримчаку тримання під вартою", - сказала Матяш.
Нагадаємо, 8 жовтня 2019 року Печерський районний суд Києва залишив ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака під вартою до 14 листопада.
Як повідомлялося, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).
16 серпня Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн, однак допустили помилки у відповідній ухвалі. Після чого суд ухвалив рішення про виправлення помилок.
Також справу Гримчака перекваліфікували на зловживання впливом.