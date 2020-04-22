Суд рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения Чорновол 24 апреля

КИЕВ. 22 апреля УНН. Киевский апелляционный суд планирует рассмотреть 24 апреля апелляционную жалобу защиты на применение круглосуточного домашнего ареста к бывшему нардепу Татьяне Чорновол, которую подозревают в деле о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.