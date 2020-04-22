Суд розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід Чорновол 24 квітня

КИЇВ. 22 квітня УНН. Київський апеляційний суд планує розглянути 24 квітня апеляційну скаргу захисту на застосування цілодобового домашнього арешту до колишнього нардепа Тетяни Чорновол, яку підозрюють у справі про підпал партійного офісу у центрі Києва та смерті людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.