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Суд розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід Чорновол 24 квітня

Суд розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід Чорновол 24 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня УНН. Київський апеляційний суд планує розглянути 24 квітня апеляційну скаргу захисту на застосування цілодобового домашнього арешту до колишнього нардепа Тетяни Чорновол, яку підозрюють у справі про підпал партійного офісу у центрі Києва та смерті людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної (Чорновол – ред.), призначено на 24 квітня 2020 року (12 год. 00 хв)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього нардепа Тетяну Чорновол, яку підозрюють у справі про підпал партійного офісу у центрі Києва та смерті людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.

Як повідомлялося в УНН, Державне бюро розслідувань повідомило Чорновол про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.

Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у "справі Майдану".

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