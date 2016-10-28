Суд Ростова-на-Дону заявил об отсутствии видеосвязи для допроса В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Советский суд Ростова-на-Дону заявил об отсутствии системы видео-конференц-связи для допроса бывшего президента Украины Виктора Януковича и бывшего командующего внутренними войсками страны Станислава Шуляка в качестве свидетелей по делу о расстреле в Киеве 20 февраля 2014 г., передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Судебные поручения были возвращены без исполнения, поскольку в Советском районном суде отсутствует техническая возможность проведения заседаний с использованием системы видео-конференц-связи", - отметили в суде.
Представители суда отметили, что в поручениях не были указаны места проживания С.Шуляка и В.Януковича, в связи с чем не было возможности вручить им памятки о правах и обязанностях.
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что планирует "большое дело" в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в конце года передать на ознакомление суда.
Напомним, экс-президент Украины В.Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 г. после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.