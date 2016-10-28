Суд Ростова-на-Дону заявив про відсутність відеозв'язку для допиту В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Радянський суд Ростова-на-Дону заявив про відсутність системи відео-конференц-зв’язку для допиту колишнього президента України Віктора Януковича і колишнього командувача внутрішніми військами країни Станіслава Шуляка як свідків у справі про розстріл у Києві 20 лютого 2014 року, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Судові доручення були повернуті без виконання, оскільки у Радянському районному суді відсутня технічна можливість проведення засідань з використанням системи відео-конференц-зв’язку”, — відзначили в суді.
Представники суду наголосили, що в дорученнях не були зазначені місця проживання С.Шуляка і В.Януковича, у зв’язку з чим не було можливості вручити їм пам’ятки про права та обов’язки.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що планує “велику справу” щодо екс-президента України Віктора Януковича в кінці року передати на ознайомлення суду.
Нагадаємо, екс-президент України В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.