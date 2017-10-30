Суд РФ не смог арестовать турбины Siemens, обнаруженные в Крыму

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34146 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100428 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152119 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114746 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115506 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111946 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103890 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106939 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103455 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152513 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Суд РФ не смог арестовать турбины Siemens, обнаруженные в Крыму

Суд РФ не смог арестовать турбины Siemens, обнаруженные в Крыму

Киев  •  УНН

 • 13680 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Девятый арбитражный апелляционный суд в Россиии отказал Siemens в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Москвы об отказе в аресте крымских турбин по спору со структурами Ростеха - ОАО и ООО "Технопромэкспорт", говорится в материалах суда. Об этом сообщил ТАСС, передает УНН.

"Оставить определение Арбитражного суда Москвы без изменения, жалобу (Siemens - ред.) без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Siemens требовал наложить арест на четыре газотурбинных установки SGT5-2000E и запретить ООО "Технопромэкспорт" или иным лицам транспортировать, осуществлять монтаж, эксплуатировать, модифицировать, разбирать или иным образом использовать турбины.

Кроме того, Siemens требовал запретить "Технопромэкспорту" совершать сделки, направленные на отчуждение или возможное отчуждение, а также на любое обременение турбин.

Напомним, арбитражный суд Москву 18 августа принял решение об отказе арестовать по иску Siemens четыре газотурбинные установки.

В июле Siemens подал в суд из-за поставок турбин в Крым.

Siemens обвиняла российских партнеров в поставках двух приобретенных ими газовых турбин на территорию аннексированного Россией украинского полуострова Крым вопреки условиям контракта.

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