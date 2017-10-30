Суд РФ не смог арестовать турбины Siemens, обнаруженные в Крыму

"Оставить определение Арбитражного суда Москвы без изменения, жалобу (Siemens - ред.) без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Siemens требовал наложить арест на четыре газотурбинных установки SGT5-2000E и запретить ООО "Технопромэкспорт" или иным лицам транспортировать, осуществлять монтаж, эксплуатировать, модифицировать, разбирать или иным образом использовать турбины.

Кроме того, Siemens требовал запретить "Технопромэкспорту" совершать сделки, направленные на отчуждение или возможное отчуждение, а также на любое обременение турбин.

Напомним, арбитражный суд Москву 18 августа принял решение об отказе арестовать по иску Siemens четыре газотурбинные установки.

В июле Siemens подал в суд из-за поставок турбин в Крым.

Siemens обвиняла российских партнеров в поставках двух приобретенных ими газовых турбин на территорию аннексированного Россией украинского полуострова Крым вопреки условиям контракта.