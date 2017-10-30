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Суд РФ не зміг заарештувати турбіни Siemens, виявлені в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Дев'ятий арбітражний апеляційний суд в росіян відмовив Siemens в задоволенні апеляційної скарги на рішення Арбітражного суду Москви про відмову в арешті кримських турбін по спору зі структурами РОСТЕХ - ВАТ і ТОВ "Технопромекспорт", йдеться в матеріалах суду. Про це повідомив ТАСС , передає УНН.

"Залишити визначення Арбітражного суду Москви без зміни, скаргу (Siemens - ред.) Без задоволення", - йдеться в рішенні суду.

Siemens вимагав накласти арешт на чотири газотурбінних установки SGT5-2000E і заборонити ТОВ "Технопромекспорт" або іншим особам транспортувати, здійснювати монтаж, експлуатувати, модифікувати, розбирати чи іншим чином використовувати турбіни.

Крім того, Siemens вимагав заборонити "Технопромекспорт" здійснювати операції, спрямовані на відчуження або можливе відчуження, а також на будь-який обтяження турбін.

Нагадаємо, арбітражний суд Москви 18 серпня прийняв рішення про відмову заарештувати за позовом Siemens чотири газотурбінні установки.

У липні Siemens подав до суду через поставки турбін до Криму.

Siemens звинувачувала російських партнерів в поставках двох придбаних ними газових турбін на територію анексованого Росією українського півострова Крим всупереч умовам контракту.

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