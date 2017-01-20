Суд продолжил слушать ходатайство о заочном досудебном расследовании в отношении В.Януковича

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Киев • УНН

 • 7058 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Печерский районный суд Киева начал рассмотрение дела по ходатайству прокуратуры о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила следственная судья Кристина Тарасюк, передает корреспондент УНН.

"Судебное заседание объявляется продолженным", - сказала судья.

Сейчас сторона защиты начала заявлять свои ходатайства. Также адвокаты В.Януковича просят рассмотреть все имеющиеся материалы по делу.

Напомним, 26 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального судебного следствия в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, но уже 28 декабря суд перенес рассмотрение этого ходатайства на неопределенный срок.

17 января Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал защите в передаче ходатайства Генеральной прокуратуры о специальном досудебном расследовании по делу экс-президента Виктора Януковича из Печерского районного суда Киева в другой суд Украины.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории  Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины.

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