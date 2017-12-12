Суд продолжил рассмотрение дела Майдана

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 2240 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 15390 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 95359 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109453 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129850 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106303 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107988 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113204 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117415 просмотра

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Суд продолжил рассмотрение дела Майдана

Суд продолжил рассмотрение дела Майдана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины на разрешение специального (заочного) досудебного следствия по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрела активистов Майдана в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня, со стороны стороны защиты, в дело вступил поверенный от центра предоставления бесплатной правовой помощи для Януковича адвокат Александр Шадрин.

Сейчас он дает объяснения суду по поводу доказательств, которые были исследованы судом и предоставлены суду со стороны обвинения.

Напомним, суд по делу Майдана перенесли из-за смены адвокатов Януковича.

Как сообщал УНН, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.

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