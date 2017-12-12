Суд продолжил рассмотрение дела Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины на разрешение специального (заочного) досудебного следствия по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрела активистов Майдана в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.
Стоит отметить, что с сегодняшнего дня, со стороны стороны защиты, в дело вступил поверенный от центра предоставления бесплатной правовой помощи для Януковича адвокат Александр Шадрин.
Сейчас он дает объяснения суду по поводу доказательств, которые были исследованы судом и предоставлены суду со стороны обвинения.
Напомним, суд по делу Майдана перенесли из-за смены адвокатов Януковича.
Как сообщал УНН, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.