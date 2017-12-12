Суд продовжив розгляд справи Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва сьогодні продовжив розгляд клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл спеціального (заочного) досудового слідства за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілу активістів Майдану в лютому 2014 року, передає кореспондент УНН.
Варто зазначити, що від сьогодні, з боку сторони захисту, у справу вступив призначений від центр надання безкоштовної правової допомоги для Януковича адвокат Олександр Шадрін.
Наразі він надає пояснення суду з приводу доказів, які були досліджені судом і надані суду з боку сторони обвинувачення.
Нагадаємо, суд у справі Майдану перенесли через зміну адвокатів Януковича.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл проведення спеціального (заочного) досудового розслідування за підозрою Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року.