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Суд продовжив розгляд справи Майдану

Суд продовжив розгляд справи Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва сьогодні продовжив розгляд клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл спеціального (заочного) досудового слідства за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілу активістів Майдану в лютому 2014 року, передає кореспондент УНН.

Варто зазначити, що від сьогодні, з боку сторони захисту, у справу вступив призначений від центр надання безкоштовної правової допомоги для Януковича адвокат Олександр Шадрін.

Наразі він надає пояснення суду з приводу доказів, які були досліджені судом і надані суду з боку сторони обвинувачення.

Нагадаємо, суд у справі Майдану перенесли через зміну адвокатів Януковича.

Як повідомляв УНН, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл проведення спеціального (заочного) досудового розслідування за підозрою Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року.

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