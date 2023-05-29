Суд продлил митрополиту УПЦ МП Павлу домашний арест до 1 июля

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"... ходатайство прокурора... удовлетворить частично: продолжить подозреваемому Лебедю Петру Дмитриевичу меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать жилье... в пределах срока досудебного расследования, то есть, до 1 июля 2023 года включительно и срок действия обязанностей,.. а именно: прибывать к прокурору, следователю, судье или суду по первому требованию, воздержаться от общения со свидетелями и потерпевшими в данном уголовном производстве и носить электронное средство контроля. Определить срок действия постановления до 1 июля 2023 года включительно", - сказала судья.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Ему инкриминировали 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Мера пресечения мера для него до этого действовала до 30 мая.