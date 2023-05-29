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Суд продовжив митрополиту УПЦ МП Павлу домашній арешт до 1 липня

Суд продовжив митрополиту УПЦ МП Павлу домашній арешт до 1 липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Митрополиту Української православної церкви (московського патріархату) Павлу (Петру Лебідю) продовжили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 1 липня, оголосила слідча суддя на засіданні суду, пише УНН.

Цитата

"... клопотання прокурора... задовольнити частково: продовжити підозрюваному Лебідю Петру Дмитровичу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло... в межах строку досудового розслідування, тобто, до 1 липня 2023 року включно та строк дії обов'язків... а саме: прибувати до прокурора, слідчого, судді або суду за першою вимогою, утриматися від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні та носити електронний засіб контролю. Визначити строк дії ухвали до 1 липня 2023 року включно", - сказала суддя.

Нагадаємо

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Йому інкримінували 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Запобіжний захід для нього до цього діяв до 30 травня.

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