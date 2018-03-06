Суд продлил арест Ефремову до 3 мая

"Судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Ефремова к 03.05.2018 включительно", - отметили в прокуратуре.

Как сообщалось, Старобельский районный суд Луганской области рассматривает уголовное производство по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины.