Суд продовжив арешт Єфремову до 3 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-голові “Партії регіонів” Олександру Єфремову, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Генеральної прокуратури України у Facebook.
“Судом продовжено термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до обвинуваченого О.Єфремова до 03.05.2018 включно”, — зазначили у прокуратурі.
Як повідомлялося, Старобільський районний суд Луганської області розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України.