Суд продлил арест одного из главных фигурантов производства по банку "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. По ходатайству прокуратуры Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего директора ООО "Инвестиционно-расчетный центр", подозреваемого в хищении средств "Банка "Михайловский". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Шевченковский райсуд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего директора ООО "Инвестиционно-расчетный центр", который является подозреваемым в производстве по факту хищения средств ПАО "Банк "Михайловский" и доведения его до неплатежеспособности", - сообщили в прокуратуре.
Согласно постановлению суда, размер залога для подозреваемого остался в сумме 137,8 млн гривен.
Напомним, экс-директор ООО "Инвестиционно-расчетный центр" подозревается в пособничестве бывшим руководителям ПАО "Банк "Михайловский" в хищении более 1,4 млрд грн.
29 августа Шевченковский райсуд столицы арестовал его на 2 месяца с залогом в размере 137,8 млн гривен.