Суд продлил арест одного из главных фигурантов производства по банку "Михайловский"

"Шевченковский райсуд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего директора ООО "Инвестиционно-расчетный центр", который является подозреваемым в производстве по факту хищения средств ПАО "Банк "Михайловский" и доведения его до неплатежеспособности", - сообщили в прокуратуре.

Согласно постановлению суда, размер залога для подозреваемого остался в сумме 137,8 млн гривен.

Напомним, экс-директор ООО "Инвестиционно-расчетный центр" подозревается в пособничестве бывшим руководителям ПАО "Банк "Михайловский" в хищении более 1,4 млрд грн.

29 августа Шевченковский райсуд столицы арестовал его на 2 месяца с залогом в размере 137,8 млн гривен.