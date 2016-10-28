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Суд продовжив арешт одного з головних фігурантів провадження щодо банку "Михайлівський"

Суд продовжив арешт одного з головних фігурантів провадження щодо банку "Михайлівський"

Київ • УНН

 • 7350 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За клопотанням прокуратури Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього директора ТОВ “Інвестиційно-розрахунковий центр”, підозрюваного у розкраданні коштів “Банку “Михайлівський”. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

“Шевченківський райсуд столиці продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього директора ТОВ “Інвестиційно-розрахунковий центр”, який є підозрюваним у провадженні за фактом розкрадання коштів ПАТ “Банк „Михайлівський“ та доведення його до неплатоспроможності”, — повідомили у прокуратурі.

Згідно з ухвалою суду, розмір застави для підозрюваного залишився у сумі 137,8 млн гривень.

Нагадаємо, екс-директор ТОВ “Інвестиційно-розрахунковий центр” підозрюється у пособництві колишнім керівникам ПАТ “Банк “Михайлівський” у розкраданні понад 1,4 млрд грн.

29 серпня Шевченківський райсуд столиці заарештував його на 2 місяці із заставою у розмірі 137,8 млн гривень.

Українські Національні Новини

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