Суд продовжив арешт одного з головних фігурантів провадження щодо банку "Михайлівський"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За клопотанням прокуратури Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього директора ТОВ “Інвестиційно-розрахунковий центр”, підозрюваного у розкраданні коштів “Банку “Михайлівський”. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
“Шевченківський райсуд столиці продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього директора ТОВ “Інвестиційно-розрахунковий центр”, який є підозрюваним у провадженні за фактом розкрадання коштів ПАТ “Банк „Михайлівський“ та доведення його до неплатоспроможності”, — повідомили у прокуратурі.
Згідно з ухвалою суду, розмір застави для підозрюваного залишився у сумі 137,8 млн гривень.
Нагадаємо, екс-директор ТОВ “Інвестиційно-розрахунковий центр” підозрюється у пособництві колишнім керівникам ПАТ “Банк “Михайлівський” у розкраданні понад 1,4 млрд грн.
29 серпня Шевченківський райсуд столиці заарештував його на 2 місяці із заставою у розмірі 137,8 млн гривень.