Суд продолжит слушать дело Мартыненко 26 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и еще пяти человек в завладении чужого имущества, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации на 26 ноября. Об этом сообщил УНН прокурор САП Роман Симкив.
“Во время заседания мы привлекли 95 томов (к материалам производства — ред.). Следующее заседание назначили на 9:00 26 ноября”, — сказал он.
По словам Симкива, на следующем заседании, которое запланировано на следующий понедельник, сторона обвинения продолжит добавлять материалы дела.
Как сообщал УНН, 21 мая представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт.
22 мая САП направила в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко и еще пяти человек, обвиняемых в завладении чужого имущества, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации.
По информации САП, Мартыненко М.В. и Василькову В.А. инкриминируется завладение средствами ГП “НАЭК ”Энергоатом“ при заключении и исполнении контрактов оборудования для указанного предприятия от чешской компании SKODA JS и заключении и исполнении контракта между SKODA JS и компанией BRADCREST INVESTMENTS SA, на общую сумму 6 400 777 евро.
Кроме того, Мартыненко М.В., Перелома С.В., Журило Р.М., Сорокин А.Г. и Богданец В.И. обвиняются в завладении средствами ГП “ВостГОК” в размере 17,28 млн долл. США, путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП “ВостГОК” №70/13 через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.