Суд продовжить слухати справу Мартиненка 26 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб у заволодінні чужого майна, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації на 26 листопада. Про це повідомив УНН прокурор САП Роман Симків.
“Під час засідання ми долучили 95 томів (до матеріалів провадження — ред.). Наступне засідання призначили на 9:00 26 листопада”, — сказав він.
За словами Симківа, на наступному засіданні, яке заплановане на наступний понеділок, сторона обвинувачення продовжить долучення матеріалів справи.
Як повідомляв УНН, 21 травня представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили колишньому народному депутатові Миколі Мартиненку обвинувальний акт.
22 травня САП направила до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п’ятьох осіб, обвинувачених у заволодінні чужого майна, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації.
За інформацією САП, Мартиненку М.В. та Василькову В.О. інкримінується заволодіння коштами ДП “НАЕК “Енергоатом” при укладенні та виконанні контрактів постачання обладнання для вказаного підприємства від чеської компанії SKODA JS та укладенні і виконанні контракту між SKODA JS і компанією BRADCREST INVESTMENTS SA, на загальну суму 6 400 777 євро.
Окрім того, Мартиненко М.В., Перелома С.В., Журило Р.М., Сорокін О.Г. та Богданець В.І. обвинувачуються у заволодінні коштами ДП “СхідГЗК” в розмірі 17,28 млн дол. США, шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП “СхідГЗК” №70/13 через австрійську компанію-посередника STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.