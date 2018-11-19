Суд продовжить слухати справу Мартиненка 26 листопада

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб у заволодінні чужого майна, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації на 26 листопада. Про це повідомив УНН прокурор САП Роман Симків.