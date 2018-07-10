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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Суд продолжит рассмотрение дела об убийстве активистов Майдана 12 июля

Суд продолжит рассмотрение дела об убийстве активистов Майдана 12 июля

Киев  •  УНН

 • 7777 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Святошинский районный суд Киева 12 июля продолжит рассмотрение уголовного производства по обвинению 5 бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" в убийстве активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти, передает УНН.

"Святошинский районный суд города Киева доводит до сведения общественности и участников процесса, что 10 июля 2018 года по делу объявлен перерыв до 11:00 30 минут 12 июля 2018", - говорится в сообщении.

Сегодня по делу суд присяжных продолжил допрос потерпевших и ознакомление с доказательствами.

Как сообщал УНН, в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

Напомним, 5 июля Святошинский районный суд дал согласие на допрос в судебном заседании в качестве свидетеля бывшего народного депутата Андрея Артеменко по этому делу.

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