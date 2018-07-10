Суд продовжить розгляд справи про вбивство активістів Майдану 12 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Святошинський районний суд Києва 12 липня продовжить розгляд кримінального провадження за обвинуваченням 5 колишніх бійців спецпідрозділу МВС України “Беркут” у вбивстві активістів Майдану у лютому 2014 року. Про це повідомляє прес-центр Судової влади, передає УНН.
“Святошинський районний суд міста Києва доводить до відома громадськості та учасників процесу, що 10 липня 2018 року по справі оголошено перерву до 11 години 30 хвилин 12 липня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
Сьогодні у справі суд присяжних продовжив допит потерпілих і ознайомлення з доказами.
Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.
П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.
Нагадаємо, 5 липня Святошинський районний суд дав згоду на допит у судовому засіданні в якості свідка колишнього народного депутата Андрія Артеменка у цій справі.