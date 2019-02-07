Суд назначил рассмотрение ходатайства Кабмина по Супрун на 11 февраля

"В Окружной административный суд города Киева поступило ходатайство от представителя Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска по административному делу по иску Игоря Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун об отсутствии у нее полномочий министра. Суд назначил к рассмотрению в судебном заседании 11 февраля 2019 указанное ходатайство", - сообщили в суде.

Как отмечается, в соответствии с ч.1, 2 ст. 157 Кодекса административного судопроизводства Украины суд может отменить меры обеспечения иска по собственной инициативе или по мотивированному ходатайству участника дела. Ходатайство об отмене мер обеспечения иска рассматривается в судебном заседании не позднее пяти дней со дня поступления его в суд.

Напомним, 5 февраля 2019 года суд вынес решение об обеспечении иска и запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. В то же время, Ульяне Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.