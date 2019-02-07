Суд призначив розгляд клопотання Кабміну щодо Супрун на 11 лютого

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло клопотання від представника Кабінету міністрів України про скасування заходів забезпечення позову в адміністративній справі за позовом Ігоря Мосійчука до в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун щодо відсутності у неї повноважень міністра. Суд призначив до розгляду в судовому засіданні 11 лютого 2019 зазначене клопотання", - повідомили у суді.

Як зазначається, відповідно до ч.1, 2 ст. 157 Кодексу адміністративного судочинства України суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи. Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п’яти днів з дня надходження його до суду.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року суд виніс ухвалу про забезпечення позову та заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я України. У той же час, Уляні Супрун не було заборонено здійснювати повноваження, які були делеговані їй як заступнику міністра.