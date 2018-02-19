Суд назначил рассмотрение апелляции на арест Шепелеву на 22 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева назначил на 22 февраля жалобу на меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву, подозреваемому в государственной измене. Об этом УНН сообщил его адвокат Денис Аникин.
“Назначен на 11:20 22 февраля”, — сказал адвокат.
Он добавил, что председательствующей по делу является судья Татьяна Росик.
Напомним, 8 февраля экс-нардепа А.Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, в отношение него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).
10 февраля Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.
Также Шепелева, по данным ГПУ, подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца “Родовид банка” Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.