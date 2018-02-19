Суд призначив розгляд апеляції на арешт Шепелєву на 22 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва призначив на 22 лютого скаргу на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутатові України Олександру Шепелєву, підозрюваному у державній зраді. Про це УНН повідомив його адвокат Денис Анікін.
“Призначено на 11:20 22 лютого”, — сказав адвокат.
Він додав, що головуючою у справі є суддя Тетяна Росік.
Нагадаємо, 8 лютого екс-нардепа О.Шепелєва затримали співробітники СБУ. За даними ГПУ, щодо нього Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада).
10 лютого Печерський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату України Олександру Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.
Також Шепелєва, за даними ГПУ, підозрюють в організації замаху на вбивство екс-власника “Родовід банку” Сергія Дядечко у 2012 році, а також в організації убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році.