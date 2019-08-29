Суд назначил наказание женщине, по вине которой от голода умер ее годовалый сын
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня суд огласил приговор женщине, по вине которой от голода умер ее годовалый сын. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретар прокуратуры города Киева Надежда Максимец, передает УНН.
"Под крики "позор" завершилось судебное заседание, где сегодня был объявлен приговор женщине, по вине которой от голода умер ее годовалый сын", - сообщила Максимец.
По ее словам суд квалифицировал действия подозреваемой, которая на 11 дней оставила без еды в закрытой квартире 1-летнего сына и 2-летнюю дочь как "оставление в опасности".
"Несмотря на собранные доказательства и свидетельские показания, от которых стыла кровь, суд не нашел оснований считать ее действия умышленным убийством и назначил ей наказание по ч. 3 ст. 135 УК Украины в виде 8 лет лишения свободы", - сообщила Максимец.
По ее словам, суд решил, что значительную часть наказания женщине будет засчитано в качестве отбытого из-за пребывания в следственном изоляторе (по закону Савченко).
Ранее УНН сообщал, что прокуратура столицы настаивает на пожизненном лишении свободы для женщины, по вине которой от голода погиб ее годовалый сын.
Напомним, жуткое преступление произошло в декабре 2016 года. 21-летняя жительница Киева на 11 дней оставила годовалого сына и 2-летнюю дочь без пищи и воды в закрытой квартире. Мальчик умер, а девочку удалось спасти.