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Суд призначив покарання жінці, з вини якої від голоду помер її однорічний син

Суд призначив покарання жінці, з вини якої від голоду помер її однорічний син

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні суд оголосив вирок жінці, з вини якої від голоду помер її однорічний син. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретар прокуратури міста Києва Надія Максимець, передає УНН.

"Під крики "ганьба" завершилося судове засідання, де сьогодні був оголошений вирок жінці, з вини якої від голоду помер її однорічний син", - повідомила Максимець.

За її словами суд кваліфікував дії підозрюваної, яка на 11 днів залишила без їжі у зачиненій квартирі 1-річного сина та 2-річну доньку як "залишення у небезпеці".

"Попри зібрані докази та покази свідків, від яких стигла кров, суд не знайшов підстав вважати її дії умисним вбивством та призначив їй покарання за ч. 3 ст. 135 КК України у вигляді 8 років позбавлення волі", - повідомила Максимець.

З її слів, суд вирішив, що значну частину покарання жінці буде зараховано як відбуте через перебування у слідчому ізоляторі (за законом Савченко).

Раніше УНН повідомляв, що прокуратура столиці наполягає на довічному позбавленні волі для жінки, з вини якої від голоду загинув її однорічний син.

Нагадаємо, моторошний злочин стався у грудні 2016 року. 21-річна мешканка Києва на 11 днів залишила однорічного сина та 2-річну доньку без їжі та води у зачиненій квартирі. Хлопчик помер, а дівчинку вдалося врятувати.

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