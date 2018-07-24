Суд посадил на 11 лет серийного насильника

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КИЕВ. 24 июля. УНН. За совершение двух изнасилований, одно из которых - с ограблением потерпевшей, Бородянский районный суд Киевской области назначил ранее судимому мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

“Благодаря качественному поддержанию обвинения прокуратурой Киевской области к 11 годам лишения свободы приговорен рецидивист, который вместе с сообщником изнасиловал и ограбил девушку”, — говорится в сообщении.

Установлено, что в августе 2016 года, в пгт. Немешаево Бородянского района, 29-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим, совместно со своим знакомым встретили девушку, которая возвращалась домой. Так, рецидивист и его товарищ приказали 28-летней потерпевшей раздеться, и с использованием угроз злоумышленник изнасиловал девушку.

После изнасилования мужчины ограбили потерпевшую, завладев ее мобильным телефоном и золотыми украшениями, нанеся материальный ущерб последней на сумму более 15 тысяч гривен.

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В дальнейшем, после совершения преступления злоумышленник уехал в Житомирскую область, где уже в сентябре похитил и изнасиловал еще одну девушку. Правоохранительными органами рецидивист был задержан. По результатам выводов молекулярно-генетической экспертизы установлено, что к совершенному ранее изнасилованию в Бородянском районе причастен именно этот человек.

При процессуальном руководстве Бородянского отдела Фастовской местной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении злоумышленника в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 152 (изнасилование, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 186 (грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Благодаря качественному поддержанию государственного обвинения прокуратурой рецидивиста признали виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорили к 11 годам лишения свободы.

Материалы в отношении другого мужчины выделены в отдельное производство.

Напомним, ГПУ в Верховном суде отстояла законность приговора в виде лишения свободы на 14 лет несовершеннолетнему, который в феврале 2015 года в Чутовском районе Полтавской области изнасиловал и убил 20-летнюю девушку.

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