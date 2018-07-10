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У Києві затримали серійного гвалтівника

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КИЇВ. 10 липня. УНН. У Подільскому районі столиці правоохоронці затримали раніше судимого зловмисника, який підозрюється у серії зґвалтувань та нападів на жінок. Про це повідомила прес-служба прокуратури м. Києва, передає УНН

“Зловмисником виявився 45-річний мешканець столиці, раніше судимий за скоєння розбійного нападу”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у вівторок, 9 липня, до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Білицькій у Києві невідомий чоловік напав на 20-річну дівчину, під загрозою насильства примусив її до статевих відносин та пограбував.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника та затримали його. Під час обшуків у помешканні 45-річного киянина правоохоронці вилучили жіночі прикраси, якими він заволодів раніше під час скоєння аналогічного нападу. Друга жертва вже упізнала свої речі.

На даний час Київською місцевою прокуратурою № 7 затриманому оголошено підозру ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом), ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України.

Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В межах слідства перевіряється причетність затриманого до вчинення ще 5 нападів на жінок, скоєних на території міста Києва.

Нагадаємо, на Київщині поліція затримала 76-річного педофіла.

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